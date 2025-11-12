Россиянам рассказали, как часто нужно менять губку для посуды

Губка для посуды, которая есть на кухне у большинства россиян, может стать рассадником опасных бактерий, если своевременно не менять ее на новую. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент Мария Золотарева.