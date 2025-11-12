Россиянам рассказали, как часто нужно менять губку для посуды

Губка для посуды, которая есть на кухне у большинства россиян, может стать рассадником опасных бактерий, если своевременно не менять ее на новую. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент Мария Золотарева.
— Чаще всего в губке можно обнаружить бактерии, которые могут вызывать инфекционные заболевания у человека при снижении иммунитета. Менять мочалки для мытья посуды следует не реже одного раза в неделю, — посоветовала эксперт.
Специалист подчеркнула, что промывание горячей водой и применение дезинфицирующих средств способно удалить лишь часть микрофлоры.
Ранее «Москва 24» сообщила, что кухонные губки и тряпки, раковина, а также миски для животных на кухне являются наиболее заселенными бактериями местами в квартире. За счет своей пористости губка особенно сильно накапливает в себе грязь.