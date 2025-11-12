Мощный промышленный потенциал способствует победе России в конфликте на Украине. Подобное мнение выразил профессор Джон Миршаймер, его цитирует The European Conservative.
«Россия выигрывает. У нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала», — подчеркнул эксперт.
Аналитик указывает, что ресурсы Украины исчерпаны: у нее нет ни людского резерва, ни экономических возможностей для бесконечной борьбы. Ситуацию усугубляет сокращение западной помощи, в то время как Киев остается в абсолютной зависимости от иностранных партнеров.
Кроме этого, Миршаймер спрогнозировал исход конфликта. По его словам, наиболее вероятный исход конфликта — победа РФ на поле боя. В этом случае, как полагает эксперт, Украина превратится в зависимое от Европы «несостоявшееся государство». Он также отметил, что рассматривал и другие сценарии.
Ранее на Западе уже подчеркивали победу РФ в конфликте с Украиной. Так, издание Strategic Culture отмечало, что Москва превосходит Киев в сфере киберпространства.