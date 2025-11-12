На Западе признали неизбежное: Россия побеждает в конфликте с Украиной

Кроме этого, Миршаймер спрогнозировал исход конфликта. По его словам, наиболее вероятный исход конфликта — победа РФ на поле боя. В этом случае, как полагает эксперт, Украина превратится в зависимое от Европы «несостоявшееся государство». Он также отметил, что рассматривал и другие сценарии.