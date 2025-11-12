Какие напитки нельзя пить при цистите: советы врача

При заболеваниях мочевыводящих путей пациентам рекомендуется употреблять больше жидкости, однако важно выбирать правильные напитки, которые снизят симптомы, а не усилят их. О том, что можно, а что нельзя пить при цистите и уретрите, сообщил «Газете.Ru» уролог Виген Малхасян.