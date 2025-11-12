Какие напитки нельзя пить при цистите: советы врача

При заболеваниях мочевыводящих путей пациентам рекомендуется употреблять больше жидкости, однако важно выбирать правильные напитки, которые снизят симптомы, а не усилят их. О том, что можно, а что нельзя пить при цистите и уретрите, сообщил «Газете.Ru» уролог Виген Малхасян.
— Избегайте кофе, алкоголя, цитрусовых соков, а также острой пищи до тех пор, пока не утихнут симптомы цистита, — посоветовал доктор.
Он отметил, что при острых состояниях рекомендовано обильное питье, полезным считается, например, клюквенный сок. Однако, при приеме определенных препаратов лучше посоветоваться со специалистом, прежде чем прибегать к народным методам.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что опасным осложнением цистита является пиелонефрит — угрожающее жизни воспаление почек. Также при длительном отсутствии должного контроля воспаление может привести к развитию хронического состояния с повреждениями стенки мочевого пузыря и постоянной болью.