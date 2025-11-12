Стало известно, как защитить плодовые деревья от вымерзания зимой

Чтобы сохранить плодовые деревья от зимних морозов, важно защитить их корни. Естественным утеплителем могут стать опавшие листья, об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
— Здоровую листву с деревьев можно оставить в приствольных кругах — она послужит естественным утеплителем для корней, — объяснил специалист.
Эксперт уточнил, что если деревья болели в этом сезоне, то листья от них оставлять не стоит — их важно убрать и закомпостировать. Это предотвратит зимовку возбудителей болезней и их дальнейшее распространение весной.
Ранее KP.RU рассказал, что осенний полив крайне важен для деревьев и кустарников. Насыщенные влагой растения гораздо лучше переносят зимние морозы и перепады температур. Рекомендуется напитать водой и газон. Проводить полив следует после листопада, но до наступления устойчивых заморозков.