Представитель ФБР обсудил с детективами НАБУ дело Миндича

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины встретились с представителем ФБР и обсудили дело украинского бизнесмена Тимура Миндича, встреча состоялась в украинской столице.
Как сообщает украинские издание «Зеркало недели», сотрудник Федерального бюро расследований Соединённых Штатов «координирует сотрудничество во всех расследованиях» НАБУ. Речь идёт об офицере ФБР.
«Состоялась плановая ротация американского представителя, и в Киев прибыл новый офицер ФБР. Одна из его первых рабочих встреч с детективами НАБУ 11 ноября касалась непосредственно коррупционного скандала вокруг Миндича», — говорится в сообщении.
По данным издания, представитель ФБР на постоянной основе работает в украинском бюро «в рамках межведомственного меморандума», утверждённого при создании ФБР. В частности, у сотрудника бюро есть свой кабинет в здании НАБУ.
Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики». Так, обыски состоялись у Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, а также бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко.
На Украине заявили, что Миндич покинул страну по паспорту Израиля.
Ранее сообщалось, что суд на Украине отправил под стражу на два месяца предпринимателя Игоря Фурсенко, обвиняемого по делу о коррупции в энергетике.
Также стало известно, что «кошелёк» Зеленского Миндич собирал деньги с украинцев при помощи боевиков.