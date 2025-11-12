Врач предупредила об опасности при использовании увлажнителя воздуха

— При неправильном обслуживании увлажнитель воздуха становится инкубатором для патогенов и распылителем аллергенов, так как влажность усиливает рост бактерий и грибков в резервуаре увлажнителя. Это все распыляется в воздух, вдыхание этого аэрозоля может вызывать раздражение и воспаление слизистых, а также усиление аллергических реакций, — заявила медик.