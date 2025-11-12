Врач предупредила об опасности при использовании увлажнителя воздуха

Увлажнитель воздуха — довольно популярный и полезный гаджет, особенно в период отопительного сезона, однако, важно пользоваться им правильно и не забывать вовремя очищать. В противном случае увлажнитель может стать угрозой для здоровья, предупредила в разговоре с NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова.
— При неправильном обслуживании увлажнитель воздуха становится инкубатором для патогенов и распылителем аллергенов, так как влажность усиливает рост бактерий и грибков в резервуаре увлажнителя. Это все распыляется в воздух, вдыхание этого аэрозоля может вызывать раздражение и воспаление слизистых, а также усиление аллергических реакций, — заявила медик.
По словам доктора, важно ежедневно промывать и просушивать емкость, раз в неделю тщательно мыть резервуар мягкими моющими средствами, а также применять дезинфицирующие средства для удаления бактерий.
Ранее KP.RU передал, что в увлажнителе следует использовать только чистую воду (фильтрованную или бутилированную), а также не ставить гаджет воздуха близко к стенам, потолку или мягкой мебели в непроветриваемом помещении, чтобы избежать появления плесени.