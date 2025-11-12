Ричмонд
Россиянам рассказали, как выбрать вкусный и полезный йогурт

Нутрициолог Попова: йогурты с сахаром и ароматизаторами вредят печени и ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Йогурты считаются полезным продуктом, но на самом деле обилие сахара и других добавленных ингредиентов делает их вредными для здоровья. О том, как выбрать не только вкусный, но и безопасный йогурт в магазине, рассказала изданию NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова.

— Йогурт может повышать холестерин. Главный враг — добавленный сахар, он может привести к жировой болезни печени. Для ЖКТ вредны не сами йогурты, а сочетание сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей. Они могут нарушать микрофлору, провоцируя вздутие, — заявила эксперт.

По словам нутрициолога, в составе полезного йогурта должно быть не больше двух ингредиентов: молоко и закваска. Жирность может составлять 2,5−4,5%, а срок годности — до двух недель.

Ранее KP.RU сообщил, что на голодный желудок йогурты бесполезны, поскольку полезные бактерии часто не выживают в агрессивной среде желудка. Но если съедать их через полтора-два часа после завтрака, то полезные кисломолочные бактерии попадают в кишечник и улучшают его работу.