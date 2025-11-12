Адвокат прокомментировала идею разрешить россиянам работать на больничном

— Проект предлагает, что человек может трудиться не в полном объеме и при этом не терять доход. Но не исключено, что придется выбирать — либо обычный больничный, либо адаптивный режим со средним заработком. Главное, чтобы работник не оказался в ситуации, когда он и работает, и болеет, а получает меньше, чем если бы просто находился на больничном, — отметила эксперт.