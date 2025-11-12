Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат прокомментировала идею разрешить россиянам работать на больничном

Адвокат Бондякова раскритиковала инициативу совмещения работы и больничного.

Источник: Комсомольская правда

Идея разрешить россиянам работать во время оплачиваемого больничного вряд ли поможет гражданам больше заработать. Таким мнением в разговоре с «Постньюс» поделилась адвокат Анна Бондякова.

— Проект предлагает, что человек может трудиться не в полном объеме и при этом не терять доход. Но не исключено, что придется выбирать — либо обычный больничный, либо адаптивный режим со средним заработком. Главное, чтобы работник не оказался в ситуации, когда он и работает, и болеет, а получает меньше, чем если бы просто находился на больничном, — отметила эксперт.

Специалист добавила, что инициатива требует тщательной проработки, особенно в части выплат, которые, очевидно, будут поступать из разных источников.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили разрешить россиянам работать на больничном без потери доходов через введение института временного адаптивного режима труда. Это позволит сотрудникам сохранять работу и доход при временных проблемах со здоровьем, а работодателям — избежать расходов на поиск замены и перераспределение обязанностей.