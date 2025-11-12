Адвокат прокомментировала идею разрешить россиянам работать на больничном

Идея разрешить россиянам работать во время оплачиваемого больничного вряд ли поможет гражданам больше заработать. Таким мнением в разговоре с «Постньюс» поделилась адвокат Анна Бондякова.
— Проект предлагает, что человек может трудиться не в полном объеме и при этом не терять доход. Но не исключено, что придется выбирать — либо обычный больничный, либо адаптивный режим со средним заработком. Главное, чтобы работник не оказался в ситуации, когда он и работает, и болеет, а получает меньше, чем если бы просто находился на больничном, — отметила эксперт.
Специалист добавила, что инициатива требует тщательной проработки, особенно в части выплат, которые, очевидно, будут поступать из разных источников.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили разрешить россиянам работать на больничном без потери доходов через введение института временного адаптивного режима труда. Это позволит сотрудникам сохранять работу и доход при временных проблемах со здоровьем, а работодателям — избежать расходов на поиск замены и перераспределение обязанностей.