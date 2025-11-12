Профессор медицины развеял мифы о борьбе с сезонными вирусами

Осень в разгаре, а это значит, что организм стал наиболее уязвим к сезонным вирусам и инфекциям. При этом, существует множество мифов о том, как защититься от ОРВИ осенью. Эти заблуждения развеял в разговоре с изданием RuNews24.ru профессор кафедры медико-биологических дисциплин Юрий Хомяков.