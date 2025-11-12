Профессор медицины развеял мифы о борьбе с сезонными вирусами

Осень в разгаре, а это значит, что организм стал наиболее уязвим к сезонным вирусам и инфекциям. При этом, существует множество мифов о том, как защититься от ОРВИ осенью. Эти заблуждения развеял в разговоре с изданием RuNews24.ru профессор кафедры медико-биологических дисциплин Юрий Хомяков.
— Витамин С часто воспринимается как универсальное средство в борьбе с простудами. Однако чрезмерное потребление витамина в виде таблеток не ускоряет процесс выздоровления. Более того, это может привести к проблемам с желудком и поджелудочной железой. Лучше получать витамины из свежих фруктов и овощей, — предупредил медик.
Профессор также призвал россиян не увлекаться антибиотиками: применение их при ОРВИ не только неэффективно, но и вредно, так как препараты уничтожают полезную микрофлору и подавляют иммунитет. Также врач не советовал посещать баню или употреблять алкоголь при повышенной температуре и сниженном иммунитете.
Ранее KP.RU сообщил, что поддержать организм осенью помогут имбирь и мёд, которые обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. Не менее важна регулярная физическая активность — движение улучшает кровообращение и обмен веществ, благодаря чему иммунные клетки быстрее распространяются по организму.