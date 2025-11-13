Житель Волгограда подал иск к «Билайну»

ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Житель Волгограда подал иск к компании «Вымпелком» («Билайн») с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета на фоне жалоб волгоградцев на отсутствие интернет-связи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. В компании отметили, что ситуация сложилась не по их инициативе, и все аргументы заявителя будут изучены.