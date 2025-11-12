Гастроэнтеролог предупредил о рисках отказа от молочки: как не навредить организму

Отказываться от молока и молочных продуктов не стоит даже во взрослом возрасте, так как они содержат множество витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. Об этом заявил в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru гастроэнтеролог Александр Андреев.
— Молоко, творог, кефир и сыры содержат много кальция, необходимого для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза, нормальной работы мышц и нервной системы. Отдельного внимания заслуживают кисломолочные продукты, отказ от которых может негативно сказаться на работе кишечника, пищеварительных процессах и работе иммунной системы, — сообщил врач.
Доктор добавил, что молочные продукты содержат много белка, а также витамины D, A, E, PP и группы B.
Важно, что попытка заменить молочные продукты растительными не эффективна, так как кальций из растительных источников усваивается хуже, чем из молочной продукции, передает RT. Поэтому, сбалансированный рацион должен быть основан как на животных, так и растительных источниках.