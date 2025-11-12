Гастроэнтеролог предупредил о рисках отказа от молочки: как не навредить организму

Отказываться от молока и молочных продуктов не стоит даже во взрослом возрасте, так как они содержат множество витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. Об этом заявил в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru гастроэнтеролог Александр Андреев.