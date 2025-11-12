Макрон: Франция выделит ещё 4,2 млрд евро на оборону в космосе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о дополнительном финансировании оборонных программ в космической сфере на сумму 4,2 млрд евро. Об этом он сообщил на выступлении в Тулузе на церемонии открытия штаба космического командования.
Первоначально на космическую оборону в этот период предполагалось направить 6 млрд евро.
Президент также сообщил, что на развитие гражданского космоса, включая проекты двойного назначения, будет направлено свыше 16 млрд евро.
«В рамках обновления закона о военном планировании предусмотрено выделение дополнительных средств на космическое направление — 4,2 млрд евро на период с 2026 по 2030 год», — сказал французский лидер.
Ранее начальник Генерального штаба обороны Франции Фабьен Мандон заявил о тщательной подготовке к войне с РФ.