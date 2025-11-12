Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Франция выделит ещё 4,2 млрд евро на оборону в космосе

Макрон сообщил о дополнительном финансировании оборонных программ в космосе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о дополнительном финансировании оборонных программ в космической сфере на сумму 4,2 млрд евро. Об этом он сообщил на выступлении в Тулузе на церемонии открытия штаба космического командования.

Первоначально на космическую оборону в этот период предполагалось направить 6 млрд евро.

Президент также сообщил, что на развитие гражданского космоса, включая проекты двойного назначения, будет направлено свыше 16 млрд евро.

«В рамках обновления закона о военном планировании предусмотрено выделение дополнительных средств на космическое направление — 4,2 млрд евро на период с 2026 по 2030 год», — сказал французский лидер.

Ранее начальник Генерального штаба обороны Франции Фабьен Мандон заявил о тщательной подготовке к войне с РФ.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше