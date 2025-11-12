Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен

Ярославская: в московских школах обсудили безопасность после ЧП в Красногорске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Учителя в Москве поговорили со школьниками о безопасности после ЧП в Красногорске, рассказала детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.

«Сегодня во всех московских школах прошли классные часы, на которых педагоги также говорили с детьми о безопасности. Этот разговор должен продолжаться и дома», — написала Ярославская в своем Telegram-канале.

Она призвала родителей поговорить с детьми и объяснить, почему важно быть внимательными и осторожными.

«Нельзя расслабляться. Мы думаем, что нас это не коснется, что опасность далеко. Я призываю всех быть бдительными. Мы обязаны учить детей, как правильно действовать в подобных ситуациях. Мои мысли с семьёй мальчика. Желаю Глебу скорейшего выздоровления», — добавила омбудсмен.