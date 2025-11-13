Ричмонд
Что можно и нельзя в Никодимов день 13 ноября, который называют день рыбака

Собрали приметы и запреты на 13 ноября, когда празднуют Никодимов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 ноября вспоминает святого Никодима. В народе отмечают Никодимов день. Вместе с тем есть еще одно название — день рыбака. Как правило, из пойманной в указанный день рыбы обязательно готовили пирог, который должны были попробовать все члены семьи.

Что нельзя делать 13 ноября.

Рыбакам нельзя ссориться 13 ноября. Предки верили, что на протяжении 40 дней рыбалка будет неудачной. Кроме того, запрещено разговаривать с малознакомыми людьми — подобное может грозить неприятностями.

Что можно делать 13 ноября.

По традиции, в названный день рыбаки обязательно шли на рыбалку. Из улова готовили пирог. Его должны были попробовать все члены семьи, чтобы всегда были счастье и достаток.

Согласно приметам, если не слышно птиц, то ждали мороз. В том случае, если 13 ноября солнечная погода, то будет похолодание.

Ранее мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кстати, Белгидромет сказал про похолодание до −9 градусов и снег в Беларуси: «Вместе с северными потоками начнет поступать воздух из Арктики».

