Если звезды — зажигают: карикатуры Бориса Ефимова и легенда о Майе Плисецкой

Кино.
«Иллюзия обмана 3», 16+
Фото: Epic Films.
Режиссер: Рубен Фляйшер. В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Розамунд Пайк, Морган Фриман.
Продолжение самой магической франшизы. Культовые иллюзионисты снова вместе с новым поколением фокусников демонстрируют головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир. Фильм представляет одну из немногих больших франшиз, которые официально выходят в российский прокат.
С 13 ноября в прокате.
«Искупление», 16+
Фото: Кинокомпания Ильмень.
Режиссер: Константин Еронин. В ролях: Никита Кологривый, Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Кирилл Русин, Алина Насибуллина, Кирилл Кяро.
Мистический триллер. Ветеран войны возвращается в деревню и сталкивается с исчезновением жены и обвинением в адрес сына — его считают одержимым. Но зло, поселившееся среди людей, глубже, чем кажется.
С 13 ноября в прокате.
«Яга на вашу голову», 6+
Фото: «Студия +1».
Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова.
Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная, — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей.
С 13 ноября в прокате.
«Лысый нянь», 12+
Фото: Берг Саунд.
Режиссер: Алиса Шитикова. В ролях: Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна.
Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.
С 13 ноября в прокате.
«Обнальщик», 18+
Фото: НМГ Студия.
Режиссер: Борис Акопов. В ролях: Александр Яценко, Федор Кудряшов, Елена Николаева, Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов.
2013 год. Леша с детства мечтал о большом будущем в IT. Кажется, что до него — один шаг, и вот-вот он отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена переехать на Дальний Восток. Отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Всё рушится, когда становится известно, что у него огромные долги, а за семьей охотятся бандиты.
С 13 ноября на Wink.
«Гостья», 16+
Фото: Иви.
Режиссер: Иван Петухов. В ролях: Ирина Пегова, Алексей Агранович, Даша Верещагина, Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев. В загородном доме находят тело известного астронома Никольского. Под подозрением его дочь-вундеркинд Марина, которую отец тщательно скрывал от внешнего мира. Пока в Калуге детективы ломают голову над запутанным делом, Марина бежит в Москву, селится в квартире добродушной незнакомки Зои и зачем-то начинает мстить всем Зоиным обидчикам.
С 13 ноября в онлайн-кинотеатре «Иви».
Театр.
«Петрушка. Шехеразада. Жар-птица», 12+
Фото: пресс-служба Большого театра России.
Дирижер: Валерий Гергиев. В ролях: Мария Кошкарева, Егор Геращенко, Денис Родькин, Никита Еликаров, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Артемий Беляков, Алена Ковалева.
Балет «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра после столетнего перерыва. Вместе с ним покажут два одноактных шедевра Михаила Фокина на музыку Игоря Стравинского — «Петрушка» и «Жар-птица», которые вошли в репертуар минувшим летом.
14−16 ноября, Большой театр, Историческая сцена.
«Оскар и Розовая дама», 12+
Фото: пресс-служба Арт-Партнер.
Режиссер: Филипп Гуревич. В ролях: Светлана Иванова, Виктория Толстоганова.
Пронзительная история взаимного спасения двух людей: обреченного мальчика и его сиделки, одинокой пожилой женщины. Именно она предлагает Оскару такую игру, где каждый оставшийся для него день будет длиться десять лет. За двенадцать дней он проживает целую большую жизнь, полную радости и страдания, честности и мужества. Грустный на первый взгляд сюжет рассказан с невероятным юмором и теплом.
17 ноября, 19:00, Театр на Таганке.
«Лебединое озеро», 6+
Фото: пресс-служба РАМТа.
Режиссер: Валентин Грищенко. В ролях: Екатерина Токарева, Евгений Ермаков.
Русский классический театр балета показывает на сцене РАМТа главное творение Петра Ильича Чайковского, ставшее мировым символом русского искусства. Чарующая музыка великого композитора звучит в исполнении живого оркестра и сопровождает старинную немецкую легенду о прекрасной принцессе, обращенной злым волшебником в белоснежного лебедя.
17 ноября, 19:00, РАМТ.
«Трое в парке, не считая собаки», 16+
Фото: предоставлено организаторами.
Режиссер: Леонид Трушкин. В ролях: Геннадий Хазанов, Ольга Остроумова.
Лирическая комедия о любви, которая может случиться в любом возрасте. И о том, как даже самая несбыточная мечта может стать реальностью — надо только набраться смелости и сделать шаг вперед. Она — привлекательна. Он — чертовски привлекателен… Они встретились в парке. Он заговорил — она не ответила. Он пошутил — она не рассмеялась. Так началась их история.
17 ноября, 19:00, КЦ «Меридиан».
«Маяковский», 16+
Фото: пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова».
Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Станислав Тикунов, Наталья Инькова, Виктор Раков, Александр Сальник, Иван Агапов/Виктор Долгий, Александр Горелов, Елена Шанина, Любовь Матюшина, Александр Карнаушкин.
Постановка расскажет о жизни и творчестве поэта-революционера. Режиссер предлагает не хрестоматийный портрет Владимира Маяковского, а историю о живом человеке, о его яркой творческой жизни и глубоких внутренних переживаниях. Жанр спектакля — муздрама. Автор музыки и текстов — Баста с командой Gazgolder.
15, 16 ноября, 13:00, 19:00, «Ленком Марка Захарова».
«Зона отчуждения», 16+
Фото: пресс-служба Москонцерт.
Режиссер: Мария Тихонова. В ролях: Денис Авхаренко, Анна Кузьмина, Ирина Дубкова, Валерий Панков, Сергей Борзов, Дмитрий Романько, Давид Нижарадзе, Артем Елисеев.
Москонцерт представляет премьеру фантастической мелодрамы «Зона отчуждения» по мотивам произведений братьев Стругацких. События разворачиваются в XXII веке. В спектакле звучат песни и оригинальная музыка Сергея Пантыкина.
19−20 ноября, 19:00, Киноконцертный зал «Эльдар».
«Ночь в Лиссабоне», 18+
Фото: пресс-служба театра «Модерн».
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Анастасия Сычева, Александр Колесников, Вадим Пинский, Константин Конушкин, Богдан Щукин, Нина Косырева, Александр Мирлюнди, Александра Плетнева.
Премьера по мотивам романа Ремарка о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. Исповедальная история, в которой не будет счастливого финала. Но спектакль Грымова, прежде всего, о великой любви, жертвенной, не знающей границ, побеждающей страхи. За счет оригинальных технических решений создателям спектакля удалось обеспечить эффект постоянного перемещения в пространстве.
14 ноября, 19:00, Театр «Модерн».
«Майя. Сюита любви», 6+
Фото: концертное агентство «Подмосковные вечера».
Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Екатерина Крысанова, Кристина Кретова, Владислав Лантратов, Оксана Кардаш, Елена Соломянко.
Премьера балетного спектакля приурочена к столетию великой Майи Плисецкой. Артисты представят знаковые образы, ставшие визитной карточкой легенды: Китри, Одиллия, Кармен, Анна Каренина и другие. В спектакле принимает участие актриса Александра Урсуляк. Хореограф — Виктория Литвинова.
19 ноября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Музеи.
«Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера», 12+
Фото: ТАСС/Владимир СавостьяновНародный художник СССР Борис Ефимович Ефимов.
«Известия» совместно с Российской академией художеств представят выставку антифашистских карикатур. Экспозиция объединит уникальные архивные материалы газеты, посвященные борьбе с фашизмом, мультимедийную часть, исторические фотографии и оригинальные рисунки выдающегося карикатуриста Бориса Ефимова, в том числе ранее не демонстрировавшиеся. Проект приурочен к 80-летию Нюрнбергского процесса и 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова.
С 19 ноября до 14 декабря, Галерея искусств Зураба Церетели.
«Двуглавый орел — герб России XV-XXI вв.», 0+
Фото: пресс служба Музеев Московского Кремля.
В Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается выставка «Двуглавый орел — герб России XV-XXI вв.», посвященная возвращению в отечественную геральдику двуглавого орла в 1990 году. Экспозиция объединит более 100 ценных артефактов с этим геральдическим символом. Среди них — наиболее ранний памятник с изображением двуглавого орла — печать царя Ивана III на документе 1497 года.
С 14 ноября, Оружейная палата.
«Шедевры исламского искусства», 6+
Фото: пресс-служба Музея Востока.
Музей Востока открывает новую выставку. В экспозиции будет представлено около 100 выдающихся памятников исламского искусства из собрания музея. Это керамика, художественный металл, камень и дерево, ткани, рукописи, предметы декоративно-прикладного искусства Средней Азии, Ирана, Турции, арабских стран, Афганистана, мусульман Индии, Китая и России.
С 14 ноября до 23 февраля, филиал Музея Востока на ВДНХ.
«Владимир Немухин. Игра в абстракцию», 6+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Ретроспективная выставка Владимира Немухина (1925−2016) — художника-шестидесятника, одного из лидеров и ярчайших представителей нонконформизма, члена «Лианозовской группы». Особое место на выставке занимают скульптурные эксперименты художника: геометрические конструкции из дерева и мемориальные композиции — посвящения современникам раскрывают его поиски в области формы и пространства. Впервые представят личные документы, фотографии, письма.
До 9 марта, Новая Третьяковка.
Концерты.
«Золотые хиты Сан-Ремо», 6+
Фото: предоставлено организаторами.
На отечественных просторах Сан-Ремо полюбили в 1980-х, когда советское телевидение показало фрагмент конкурса с Аль Бано и Роминой Пауэр. В их исполнении песня Felicita стала всесоюзным хитом. В большом шоу оркестра «Русская Филармония» прозвучат хиты победителей Сан-Ремо разных лет — Эроса Рамазотти, Адриано Челентано, Лучо Далла, Аль Бано и Ромины Пауэр, Тото Кутуньо и других. В концерте примут участие итальянские солисты Кларисса Вики и Фабио Курто, а также Марианна Савон и Эдвард Хачарян. Дирижер — Роберто Молинелли, который некогда был председателем жюри знаменитого фестиваля.
19 ноября, 19:00, Дом Музыки.
«Броненосец “Потемкин”: новый курс», 12+
Фото: Госкино.
Зрители смогут увидеть великий фильм Сергея Эйзенштейна, впервые показанный 100 лет назад, с музыкой современных российских композиторов — победителей конкурса, объявленного Союзом композиторов России и Центром киномузыки Московской консерватории. Жюри, выбиравшее лучших, возглавил главный специалист по творчеству Эйзенштейна Наум Клейман. Смотр начнется 17 ноября в легендарном кинотеатре «Иллюзион» — версией для струнного квартета авторства Романа Цыпышева. А продолжится — 19 ноября в ГЭС-2, где прозвучит саундтрек Алексея Сысоева для ансамбля из 12 музыкантов.
17 ноября, 19:30, ГЭС-2, 19 ноября, 20:00, Кинотеатр «Иллюзион».
«METALLICA S&M TRIBUTE» с симфоническим оркестром, 6+
Фото: предоставлено организаторами.
Музыканты «METALLICA S&M TRIBUTE» воссоздадут концерт легендарной группы 1999 года. Тогда группа Metallica впервые сыграла вместе с симфоническим оркестром Сан-Франциско под управлением Майкла Кэймена хиты. В концерте прозвучат и композиции, не вошедшие в концертный альбом. В их числе: Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman, One, Fade to Black, The Unforgiven, Seek & Destroy и другие.
13 ноября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Литургия Святого Иоанна Златоуста», 6+
Фото: предоставлено Государственным русским хором имени А. В. Свешникова.
К 100-летию кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова под руководством Екатерины Антоненко исполнит «Литургию св. Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова. В программе концерта также прозвучат сочинения Николая Данилина и Николая Голованова.
18 ноября, 19:00, Концертный зал «Зарядье».
Фестивали.
«Новое Радио ДВИЖ», 12+
Фото: предоставлено организаторами.
«Новое Радио» приглашает на уникальное шоу. На одной сцене выступят хитмейкеры, чьи песни собирают миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах. Старт фестиваля будет по-настоящему громким. Свои суперхиты исполнят Мари Краймбрери и A"Studio. Гостей ждут лайв-сеты «5sta Family», SERYABKINA, NEMIGA. На площадке будет царить жаркая атмосфера благодаря энергичному ведущему MAX FRESH. Гостей ждет хорошая музыка и приятные подарки. Вход свободный.
14 ноября, 20:00, фудмолл «Депо. Три вокзала».
«Музыкальное сердце театра», 12+
Фото: пресс служба фестиваля.
В рамках фестиваля — показы музыкальных спектаклей от ведущих театров страны. Проект стартует на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии спектаклем «Капитанская дочка». 15 ноября в ТЮЗ имени Брянцева откроется региональная программа с саунд-драмой «22 июня…» Омского театра юных зрителей. Финальным аккордом станет джукбокс-мюзикл с участием звезд «Дунаевские. Двойной портрет», посвященный 125-летию композитора Исаака Дунаевского и 80-летию его сына Максима Дунаевского.
С 14 по 24 ноября, театральные площадки Санкт-Петербурга.
VIII Большой детский фестиваль, 6+
Фото: fondbezrukova.ru.
Ежегодный смотр творческих проектов для детей и подростков в сфере театра, кино, анимации и литературы подведет итоги. Фестиваль проходит с 2018 года, его организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. На торжественной церемонии вручат премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.
14 ноября, 17:00, «Центр событий РБК».
«viju ночь эмоций: всё о любви», 18+
Фото: пресс-служба «Виасат».
В Москве снова пройдет «viju ночь эмоций». В этом году она будет посвящена любви. Гости вечера по-новому взглянут на сцены из известных фильмов, а приглашенные эксперты — кинокритики, психолог и сексолог — раскроют тему с неожиданной стороны.
Зрители увидят сцены, в которых чувства героев колеблются между нежностью и абьюзом, страстью и созависимостью, доверием и контролем. Внимание будет уделено любви между родителями и детьми, а также заботе человека о самом себе. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте мероприятия.
19 ноября, 20:00, кинотеатр «Иллюзион».