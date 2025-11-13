Если звезды — зажигают: карикатуры Бориса Ефимова и легенда о Майе Плисецкой

2013 год. Леша с детства мечтал о большом будущем в IT. Кажется, что до него — один шаг, и вот-вот он отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена переехать на Дальний Восток. Отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Всё рушится, когда становится известно, что у него огромные долги, а за семьей охотятся бандиты.