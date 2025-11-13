В 2025 году 48 граждан с инвалидностью получили от СФР собак-поводырей

Подготовкой собак-поводырей занимается Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Процесс обучения занимает от 6 до 8 месяцев, в течение которых собаки осваивают стандартную программу, а также получают индивидуальные навыки, необходимые конкретному человеку. Специалисты учитывают физическое состояние будущего владельца, чтобы убедиться, что он сможет справиться с собакой. Предпочтение отдается породам лабрадор ретривер и голден ретривер, как наиболее подходящим для этой сложной работы. Все собаки в обязательном порядке стерилизуются.