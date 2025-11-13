В 2025 году 48 граждан с инвалидностью получили от СФР собак-поводырей

В 2025 году 48 граждан с инвалидностью по зрению получили специально обученных собак-поводырей от Социального фонда России (СФР). Фонд оказывает всестороннюю поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя не только четвероногих помощников, но и финансирование на их содержание и ветеринарное обслуживание.
Подготовкой собак-поводырей занимается Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Процесс обучения занимает от 6 до 8 месяцев, в течение которых собаки осваивают стандартную программу, а также получают индивидуальные навыки, необходимые конкретному человеку. Специалисты учитывают физическое состояние будущего владельца, чтобы убедиться, что он сможет справиться с собакой. Предпочтение отдается породам лабрадор ретривер и голден ретривер, как наиболее подходящим для этой сложной работы. Все собаки в обязательном порядке стерилизуются.
С начала года питомник подготовил для клиентов СФР 48 собак, а всего ежегодно выпускает около 65 четвероногих помощников.
Право на получение собаки-поводыря имеют граждане с I и II группой инвалидности по зрению, достигшие 18 лет. Для получения необходимо подать заявление в территориальный орган СФР по месту регистрации или фактического проживания, а также заполнить анкету, которая поможет определить потребности инвалида и условия, в которых будет жить собака.
Помимо этого, СФР выплачивает владельцам собак-поводырей компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание, которая в текущем году составляет 37 832,53 рубля.
В настоящее время ведется общественное обсуждение проекта нового постановления Правительства РФ, которое должно вступить в силу с 2026 года. Документ предполагает введение электронных сертификатов на приобретение корма для собак-поводырей с предельной стоимостью 60 838,20 рублей, с ежегодной индексацией. Сертификат будет формироваться автоматически при вынесении положительного решения о выплате компенсации на содержание собаки. Это позволит инвалидам приобретать качественный корм определенных марок.