Народный календарь. Почему на Анну Холодную, 16 ноября, важно пользоваться духами

Девушки в этот день занимались рукоделием, преимущественно прядением льна и ткачеством, что помогало коротать долгие зимние вечера. Хороших хозяек в этот день почитали, а о тех, кто не справлялся с работой, говорили с сожалением, намекая, что удача не улыбнется нерадивым и неопытным. Также считалось, что если в эту дату воспользоваться духами, то негатив не будет прилипать.