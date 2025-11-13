Народный календарь. Почему на Анну Холодную, 16 ноября, важно пользоваться духами

16 ноября в народном календаре — Анна Холодная. В этот день церковь чтит память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха. По легенде, Анна была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Господу.
Девушки в этот день занимались рукоделием, преимущественно прядением льна и ткачеством, что помогало коротать долгие зимние вечера. Хороших хозяек в этот день почитали, а о тех, кто не справлялся с работой, говорили с сожалением, намекая, что удача не улыбнется нерадивым и неопытным. Также считалось, что если в эту дату воспользоваться духами, то негатив не будет прилипать.
Приметы погоды.
На реке есть лед — в следующем году будет отличный урожай хлеба.
Если к вечеру наступает мороз, то зима окажется теплой.
Роющие ямы мыши — к похолоданию.
Снег лежит, а листья все еще не осыпались с деревьев — следующий год будет тяжелым и не принесет урожая.
Именины отмечают: Евдокия, Федор, Сергей, Павел, Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Петр, Николай, Светлана.