День сосиски и Всемирный день доброты: какие праздники отмечают в России и мире 13 ноября

13 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День сосиски, Всемирный день доброты и День «Пустите слух».
День сосиски.
День сосиски отмечают 13 ноября, так как в эту дату в 1805 году венский мясник Иоганн Ланер создал первую в мире сосиску. В Австрии и Германии сосиски являются важной частью культуры, в этих странах насчитывается около 1500 видов сосисок. Эти мясные изделия можно есть не только по отдельности, но и в качестве ингредиента в блюде, например в хот-доге или яичнице.
Всемирный день доброты.
Всемирный день доброты появился в 1998 году по инициативе Всемирного движения доброты. У этого праздника нет каких-то определенных традиций, главное — совершать добрые поступки, меняя таким образом мир к лучшему и вдохновляя других людей на проявление доброты. Можно помочь пожилым людям, провести субботник, приютить бездомное животное или пожертвовать деньги на благотворительность.
День «Пустите слух».
Считается, что День «Пустите слух» придуман для того, чтобы показать, как легко люди могут поверить во что угодно, если это сказано убедительно. Этот праздник стал особенно популярным среди тех, кто любит шутить и фантазировать. Потому в эту дату можно пустить шуточный или даже абсурдный слух и проверить, сколько людей в него поверит.