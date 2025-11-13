День сосиски и Всемирный день доброты: какие праздники отмечают в России и мире 13 ноября

Считается, что День «Пустите слух» придуман для того, чтобы показать, как легко люди могут поверить во что угодно, если это сказано убедительно. Этот праздник стал особенно популярным среди тех, кто любит шутить и фантазировать. Потому в эту дату можно пустить шуточный или даже абсурдный слух и проверить, сколько людей в него поверит.