Календарь на 13 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 ноября в России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты. В мире празднуют День доброты и День качества. О защите прав и социальной поддержке инвалидов по зрению напоминает сегодня Международный день слепых. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».