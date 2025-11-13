Календарь на 13 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 ноября в России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты. В мире празднуют День доброты и День качества. О защите прав и социальной поддержке инвалидов по зрению напоминает сегодня Международный день слепых. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 13 ноября.
* День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ.
Защитой государственной тайны в Вооруженных силах занимаются специальные подразделения. Их история началась 13 ноября 1918 года, когда вышел в свет приказ Реввоенсовета о создании в структуре Главного Штаба подразделения, занимающегося шифрованием и работой с секретными документами.
Свой праздник служба стала отмечать с 2021 года, после выхода приказа министра обороны. Специалисты по защите информации, имеющей статус государственной тайны, служат во всех родах войск. В праздник лучших из них отмечают наградами и благодарностями.
* День войск радиационной, химической и биологической защиты России.
В 2006 году по указу президента в календарь праздников была внесена памятная дата — День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России.
Химвойска появились в Первую мировую войну, когда стали применяться отравляющие вещества и огнеметы.13 ноября 1918 года был издан приказ о создании в Красной армии подразделений химзащиты. В разные годы военнослужащие этого подразделения участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в боевых действиях в Афганистане, в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня многие выполняют боевые задачи на передовой СВО.
* Всемирный день доброты.
Один из самых позитивных праздников в международном календаре появился благодаря Всемирному движению за доброту. В этот день активисты организации призывают людей делать как можно больше хорошего и вовлекать в этот процесс окружающих. Отметить дату можно по-разному: добрым поступком, помощью окружающим, теплыми словами поддержки, улыбкой в адрес коллег и близких.
* Всемирный день качества.
Этот праздник отмечают во второй четверг ноября по инициативе международных организаций, занимающихся вопросами качества. Его цель — обратить внимание производителей на качество товаров и соблюдение норм при производстве продукции и оказании услуг.
В России 10 ноября стартовала Всемирная неделя качества. На протяжение нескольких дней в разных регионах пройдут тематические мероприятия. А в Москве 13 ноября производители соберутся на деловой форум «Всемирный день качества — 2025».
* Всемирный день юзабилити.
Задача этого праздника с необычным названием — популяризировать практичные технологии и сделать жизнь человека проще. Он отмечается в разных странах с 2005 года. В этом году девиз мероприятия — «Новые технологии и человеческий опыт». Организаторы предлагают поразмышлять на тему стремительного развития искусственного интеллекта, дополненной реальности и иммерсивных интерфейсов. На многочисленных форумах и семинарах спикеры обсудят, как сочетаются технологические достижения с этикой и защитой прав человека.
* Международный день слепых.
Эта важная дата приурочена ко дню рождения знаменитого педагога XVIII века Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Праздник появился по инициативе Всемирной организации здравоохранения, его задача — обратить внимание общества на проблемы людей, потерявших зрение.
В этот день в регионах России пройдет акция «Кино в каждом звуке»: кинотеатры пригласят посетителей на показ фильмов с тифлокомментированием. А в Крыму организуют экскурсии для людей с проблемами зрения.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 ноября в других странах.
День «Обнимите музыканта» — США. Музыканты создают настроение, добавляют ярких эмоций и могут сделать любое событие запоминающимся. Чтобы выразить им благодарность, в США придумали необычный праздник. В этот день творцов музыки радуют добрыми словами и дарят им цветы.
День Негоша — Черногория. В стране отмечают культурный праздник, приуроченный ко дню рождения государственного деятеля и реформатора XIX века Петра II Петровича Негоша. Этот правитель способствовал превращению Черногории в независимое государство. Это официальный выходной день. В память о Негоше проводятся культурные мероприятия.
Религиозные праздники 13 ноября.
* День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.
Преподобные Спиридон и Никодим — монахи Киево-Печерской лавры, жившие в ХII веке. На протяжение 30 лет подвижники вели строгую жизнь и пекли просфоры при монастыре. Они прославились многими чудесами. Однажды преподобный Спиридон потушил мантией пожар в пекарне, при этом ткань его одеяния осталась целой. Сегодня мощи подвижников находятся в Антониевой пещере.
Народные праздники и приметы 13 ноября.
* Спиридон и Никодим.
В этот день на Руси вспоминали преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. В народе к ним обращались с просьбами о защите дома от пожара и о семейном благополучии.
Хозяйки к этому времени переводили кур в теплые зимние закуты. На Спиридона и Никодима было принято готовить блюда из курятины: в домах варили супы, фаршировали и запекали птицу, пекли румяные пироги. После обеда сразу убирали посуду — чтобы в доме не переводился достаток, а стол не опустел.
Святых Никодима и Спиридона почитали рыболовы и охотники. Считалось доброй приметой отправиться в этот день к реке или в лес за добычей.
* Приметы.
Солнышко пригрело к полудню — жди сильного ветра.
Птицы ведут себя беспокойно — последнее тепло скоро сменится ненастьем.
Теплый, солнечный день — к снежной и мягкой зиме.
Много снега на Никодимов день — к сильному половодью весной.
На дороге много грязи — зима будет мягкой.
Какие исторические события произошли 13 ноября.
* 1758 год — основан 1-й Московский медицинский институт (сейчас это Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова)
* 1940 год — американская компания Willis Motor Co. успешно испытала первый джип.
Дни рождения и юбилеи 13 ноября.
* В 354 году родился Августин Блаженный — христианский богослов и философ, проповедник.
Кто отмечает дни рождения.
* 70 лет исполняется Вупи Голдберг — американской актрисе, лауреату премий «Оскар», «Грэмми», прославившейся ролями в фильмах «Привидение», «Звездный путь», «Действуй, сестра» и др.
* 61 год исполняется Михаилу Черняку — советскому и российскому актеру. Его голосом говорят Пескарь Иванович и рак Чикибряк в мультфильме «Лунтик», рассказчик — в «Трех богатырях и Шамаханской царице», Пин, Лосяш, Копатыч — в «Смешариках».