США одобрили поставку ракет AIM-9X Sidewinder в Данию на сумму $318,4 млн

США официально одобрили продажу Дании партии из 340 тактических ракет AIM-9X Block II Sidewinder и 34 модулей наведения общей стоимостью 318,4 миллиона долларов. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента (DSCA).
Согласно информации, в состав сделки также включены целый комплекс учебных средств, программное обеспечение для эксплуатации и обслуживания вооружения, подготовка персонала, комплектующие запасных частей, а также техническая поддержка для обеспечения эффективной эксплуатации поставляемого вооружения.
Основным исполнителем контракта выступает компания RTX Corporation, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Как подчеркивается в сообщении, ключевая цель решения — усиление безопасности Дании как союзника по НАТО и «повышение совместимости её вооружённых сил с системами Соединённых Штатов и других стран альянса».
По информации DSCA, реализация данного проекта якобы не окажет негативного влияния на обороноспособность США и не изменит военного баланса в регионе. Для контроля за технической стороной выполнения контракта в Данию временно направят восемь специалистов — по четыре представителя от правительства США и подрядчика.
Ранее сообщалось, что Дания не сможет противостоять избранному президенту США Дональду Трампу, если он все-таки захочет присоединить Гренландию к Штатам. В стране заявили, что они отдали Украине все свое вооружение, поэтому не смогут защитить Гренландию.