США одобрили поставку ракет AIM-9X Sidewinder в Данию на сумму $318,4 млн

По информации DSCA, реализация данного проекта якобы не окажет негативного влияния на обороноспособность США и не изменит военного баланса в регионе. Для контроля за технической стороной выполнения контракта в Данию временно направят восемь специалистов — по четыре представителя от правительства США и подрядчика.