В Санкт-Петербурге задержали главу пресс-службы управления МВД

Начальника управления информации и общественных связей МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали по подозрению во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК). Следствие решает, какую меру пресечения ему избрать. Об этом сообщило региональное управление СК.