В Санкт-Петербурге задержали главу пресс-службы управления МВД

Главе пресс-службы управления МВД по Санкт-Петербургу и области предъявили обвинение по статье о получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

Начальника управления информации и общественных связей МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали по подозрению во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК). Следствие решает, какую меру пресечения ему избрать. Об этом сообщило региональное управление СК.

Уголовные дела завели против двух фигурантов — сотрудник правоохранительных органов обвиняется в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а 65-летний администратор новостного канала — в её даче (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

«Установлено, что с 2022 года администратор новостного канала “Конкретно.ру” на систематической основе передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — передает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Там уточнили, что за данный период полицейский получил в общей сложности не менее 660 тыс. рублей.

В ходе обысков по месту жительства администраторов ресурса у них были изъяты технические устройства со служебной информацией, включая сводки происшествий.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области сообщила о задержании начальника Управления вневедомственной охраны войск Росгвардии и руководителя одного из отделов по подозрению во взяточничестве.