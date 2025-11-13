Тренируем сердце и сосуды: врач рассказал, как гулять с пользой для здоровья

Ранее KP.RU сообщил, что ежедневно проходить 10 тысяч шагов действительно полезно, однако не для всех. Так, например, пожилым людям можно снизить эту планку. А тем, кто не любит пеших прогулки, подобрать другую физическую активность. Альтернативой могут стать: зарядка, танцы, плавание, езда на велосипеде, обычная работа по дому или в саду.