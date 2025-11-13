Тренируем сердце и сосуды: врач рассказал, как гулять с пользой для здоровья

Чтобы прогулки стали не только приятным времяпрепровождением, но и положительно влияли на сердце и сосуды, необходимо соблюдать правила ходьбы. Их перечислил в беседе с изданием Regions.ru заслуженный врач России Андрей Осипов.
— Польза для сердца проявляется тогда, когда человек ходит без остановки не менее 15 минут. Короткие переходы до пяти минут, даже если их много, почти не защищают сердечно-сосудистую систему, — объяснил доктор.
По его словам, особенно полезно гулять перед сном. Минимум полчаса, а в идеале — целый час. Также необходимо следить за пульсом — отличные показатели для тренировки сердца — 120−140 ударов.
Ранее KP.RU сообщил, что ежедневно проходить 10 тысяч шагов действительно полезно, однако не для всех. Так, например, пожилым людям можно снизить эту планку. А тем, кто не любит пеших прогулки, подобрать другую физическую активность. Альтернативой могут стать: зарядка, танцы, плавание, езда на велосипеде, обычная работа по дому или в саду.