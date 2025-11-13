Юрист рассказал, как новые правила льготной ипотеки отразятся на тех, кто уже ее оформил

Инициатива ввести новые правила по оформлению льготной ипотеки, с большой вероятностью, не повлияет на ранее выданные займы. Таким мнением поделился в разговоре с «Постньюс» юрист Олег Давыдов.
По данным издания, парламентарии обсуждают возможность введения ставок в размере 4%, 6% и 10% в зависимости от числа детей в семье.
— После того, как банк заключает договор, он не имеет права менять размер ежемесячных выплат и процентов без заявления от плательщика. Любой закон, который может нанести вред определенной группе лиц, обычно не имеет обратной силы, — сказал эксперт.
По его словам, такое все же происходит, однако, в очень редких случаях и когда инициатива наоборот может облегчить жизнь людей.
