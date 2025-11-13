Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя 200 лет США остановили чеканку монет номиналом в один цент

AP: В США прекратили чеканку монет номиналом в один цент.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты завершили выпуск монет номиналом в один цент, производство которых продолжалось свыше 200 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

При этом одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние из отчеканенных экземпляров будут проданы с аукциона.

Согласно данным агентства, многолетняя чеканка пенни завершилась на монетном дворе в Филадельфии. До этого самой долгой монетной эмиссией в Америке был выпуск монеты номиналом в полцента, прекращенный еще в 1857 году.

Из-за четырехкратного превышения стоимости чеканки над номиналом (4 цента против 1 цента) президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года распорядился прекратить выпуск монет в 1 цент. Администрация США рассчитывает, что отмена производства «пенни» будет ежегодно сохранять бюджету 56 млн долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше