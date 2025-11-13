Спустя 200 лет США остановили чеканку монет номиналом в один цент

Соединенные Штаты завершили выпуск монет номиналом в один цент, производство которых продолжалось свыше 200 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.
При этом одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние из отчеканенных экземпляров будут проданы с аукциона.
Согласно данным агентства, многолетняя чеканка пенни завершилась на монетном дворе в Филадельфии. До этого самой долгой монетной эмиссией в Америке был выпуск монеты номиналом в полцента, прекращенный еще в 1857 году.
Из-за четырехкратного превышения стоимости чеканки над номиналом (4 цента против 1 цента) президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года распорядился прекратить выпуск монет в 1 цент. Администрация США рассчитывает, что отмена производства «пенни» будет ежегодно сохранять бюджету 56 млн долларов.