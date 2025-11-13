Bild: в ФРГ часть беженцев с Украины лишат гражданских пособий

Руководящая в Германии коалиция пришла компромиссу по вопросу лишения ряда беженцев с Украины «гражданских пособий», сообщает Bild.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, пособий лишатся все граждане Украины, которые приехали в ФРГ после 1 апреля текущего года.
«Им будет выплачиваться помощь, как и прочим просителям убежища, то есть в денежном выражении значительно меньше, чем в настоящее время», — говорится в публикации.
В материале сказано, что такое решение приняли министр внутренних дел Александер Добриндт (блок ХДС/ХСС) и министр труда и социальных дел Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ).
«Гражданское пособие» на одного взрослого человека составляет от 506 до 563 евро, а подросток в возрасте от 15 до 18 лет получает 471 евро. Помимо этого, власти ФРГ оплачивают жильё и другие расходы. «Гражданское пособие» на 103 евро больше «базовой» финансовой помощи беженцу.
Ранее сообщалось, что МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки.