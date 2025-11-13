Аэропорты Тамбова и Калуги закрыли для самолётов

«Аэропорт Тамбов (Донское), Калуга Грабцево) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.
Информация о временных ограничениях в воздушной гавани Тамбова появилась 12 ноября около 23:00 мск. А калужский аэропорт закрыли после полуночи 13 ноября. Пассажирам рекомендуют уточнять время вылета у авиакомпаний.
Как сообщал Life.ru, вечером 12 ноября над регионами России силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников. Атаку отражали в ходе вечернего дежурства с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Основную часть БПЛА сбили в небе над территорией Республики Крым.