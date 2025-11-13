Бриллиантовая брошь Наполеона, оставленная им в карете при бегстве с Ватерлоо, продана на аукционе за $4,4 млн

Так, эксперты Sotheby’s оценили стоимость броши в 120 тыс. — 200 тыс. швейцарских франков ($150 тыс. — $200 тыс.). Изделие, произведенное в начале XIX века, представляет собой овальный бриллиант весом 13,04 карата, обрамленный почти сотней алмазов различных формы и размера. Украшение было изготовлено, предположительно, в 1810 году в одном из парижских ателье. После драгоценность перешла к королю Пруссии Фридриху Вильгельму III и на протяжении веков хранилась в династии Гогенцоллернов. Последние несколько лет оно находилось в частной коллекции.