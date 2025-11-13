Красная икра подорожала в России на треть всего за год

«Цены на красную икру за год выросли на треть, несмотря на хорошую путину. Средняя стоимость 200 г продукта приблизилась к 3 тыс. рублей. По прогнозам представителей отрасли и экспертов, к Новому году продукт может подорожать еще сильнее», — говорится в исследовании «Известий».