Красная икра подорожала в России на треть всего за год

Красная икра за год подорожала на треть (33%), а средняя цена за банку икры весом 200 г достигла почти трех тысяч рублей. При этом спрос на натуральную красную икру лосося вырос всего на 3%.

Натуральная красная икра вновь подорожала, а имитированная — подешевела.

«Цены на красную икру за год выросли на треть, несмотря на хорошую путину. Средняя стоимость 200 г продукта приблизилась к 3 тыс. рублей. По прогнозам представителей отрасли и экспертов, к Новому году продукт может подорожать еще сильнее», — говорится в исследовании «Известий».

По данным аналитиков, натуральная красная икра подорожала из-за инфляции и роста издержек. Эти факторы нивелировали положительный эффект от хорошего улова. При этом, цена на имитированную лососевую икру, напротив, уменьшилась на 6%, а ее спрос вырос на 18%.