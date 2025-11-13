Курганскую школу после капремонта окропили святой водой

Освящение школы в Шадринске произошло на фоне реализации пилотного проекта губернатора Курганской области, в рамках которого 20 священнослужителей работают в школах региона советниками по воспитанию. Их задача — способствовать формированию у детей нравственной культуры и морально-этических ориентиров.