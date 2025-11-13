Ричмонд
Минобороны России процитировало «Сектор Газа» в посте о бойцах СВО

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале фотографию с цитатой из песни «Сектор газа» на фоне новостей о наступлении ВС РФ в Красноармейске.

— Но мы пройдем опасный путь через туман, — говорится в сообщении.

На фото изображен российский солдат, продвигающийся вперед в условиях тумана.

В СМИ появилась информация, что бойцы ВС РФ смогли зайти в Красноармейск (украинское название — Покровск) со стороны Донецка — в этом российским военным помог туман, накрывший город. Такие погодные условия сделали невозможной работу беспилотников Вооруженных сил Украины.

10 ноября в СМИ появилась информация о том, что российские войска готовятся взять под контроль крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным журналистов, началась решающая фаза боев за город — бойцы постепенно проникают в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами. Подразделения обходят высотки с флангов и пытаются укрепиться в промышленной зоне, расположенной на востоке города.

