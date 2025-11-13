Госдеп США одобрил продажу Дании 340 тактических ракет AIM-9X Block II

Госдеп Соединённых Штатов утвердил продажу датской стороне свыше 300 тактических авиаракет AIM-9X Block II, а также оборудования на общую сумму 318,4 миллиона долларов, сообщает Пентагон.
«Госдеп принял решение одобрить возможную продажу правительству Дании тактических ракет AIM-9X Block II и сопутствующего оборудования на сумму 318,4 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
В Пентагоне отметили, что речь идёт о 340 ракетах, а также о «запасных частях к ним, программном оборудовании и устройствах наведения».
«Продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и задач нацбезопасности США за счёт повышения безопасности союзника по НАТО, являющегося движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — заявили американские военные.
Ранее сообщалось, что Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на 220 миллионов долларов.