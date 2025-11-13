Бандиты вывозят на Украину смартфоны из России ради «Госуслуг»

Преступники наладили поставки смартфонов с авторизованным приложением «Госуслуги» и верифицированными мессенджерами из России за рубеж. В схеме задействованы так называемые дроповоды, а сами устройства пересылаются сначала в Казахстан, а затем на Украину. Криминальные структуры используют аккаунты для различных противоправных действий.