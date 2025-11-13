Патриоты — нерушимый фундамент страны

— Летом 2024 года трое наших студентов Михаил Макаров, Герман Венецкий и Степан Степанов решили пройти производственную практику в администрации главы ДНР. Именно этот момент стал отправной точкой для нашей команды, — сказал генеральный директор Фонда поддержки пострадавших в результате военных действий «СВОи рядом» Богдан Бажан. — За месяц до отправки наших ребят в Донецк среди однокурсников мы объявили первый сбор средств на покупку машины УАЗ. Автомобиль купили, правда подержанный. Восстановили, подкрасили и подготовили его к отправке на фронт своими руками. Все удалось, солдаты получили машину. Правда, через полгода ее уничтожил вражеский дрон.