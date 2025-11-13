Патриоты — нерушимый фундамент страны

Число неравнодушных людей, помогающих бойцам СВО, ежедневно растет. Среди них есть и молодежь, создавшая благотворительный фонд «СВОи рядом».
История этой волонтерской группы началась в стенах МГИМО. Туда в ноябре 2023 года приехал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и встретился с молодежью.
— Летом 2024 года трое наших студентов Михаил Макаров, Герман Венецкий и Степан Степанов решили пройти производственную практику в администрации главы ДНР. Именно этот момент стал отправной точкой для нашей команды, — сказал генеральный директор Фонда поддержки пострадавших в результате военных действий «СВОи рядом» Богдан Бажан. — За месяц до отправки наших ребят в Донецк среди однокурсников мы объявили первый сбор средств на покупку машины УАЗ. Автомобиль купили, правда подержанный. Восстановили, подкрасили и подготовили его к отправке на фронт своими руками. Все удалось, солдаты получили машину. Правда, через полгода ее уничтожил вражеский дрон.
По словам Бажана, когда Михаил, Герман и Степан вернулись в Москву, вместе с остальной волонтерской группой ребята решили расширить команду, чтобы активней и больше помогать солдатам.
— Уже в сентябре 2024 года мы собрали деньги на целых три УАЗа. Машины отвезли на передовую своими силами, — добавил Бажан. — Именно этот момент стал для нас переломным. Мы поняли, что гуманитарный проект преобразился из простой студенческой инициативы в организованную структуру.
С развитием команды волонтеров было решено официально зарегистрировать фонд. По словам Бажана, с 18 декабря 2024 года их объединение стало некоммерческой организацией.
— Помимо отправки гумпомощи, автомобилей и техники наша команда развивает направление военно-тактической медицины. На наших курсах люди учатся оказывать первую помощь как себе, так и окружающим в критических ситуациях, — говорит Бажан. — Помимо этого, «СВОи рядом» организуют встречи с военными, которые рассказывают о своем опыте на фронте.
Каждый из волонтеров фонда готов на многое ради победы России. Так, например, двое ребят, стоявших у истоков организации, отправились добровольцами на фронт в качестве операторов БПЛА.
— Братья Михаил и Иван Макаровы — соучредители фонда. Они лично доставляли гуманитарку и технику на фронт. Макаровы подписали контракт в 2024 году, когда узнали о героической гибели отца в бою за Угледар, — говорит глава фонда. — Ребята уверены, что все сложности, с которыми сталкивается наша Родина, будут вскоре преодолены благодаря нерушимому фундаменту России — людям, готовым бесстрашно защищать и поддерживать интересы своего Отечества!
КСТАТИ.
За все время работы благотворительного фонда «СВОи рядом» волонтерам удалось отправить на фронт 15 автомобилей, а также более пяти тонн разного рода гуманитарной помощи. Сейчас организация ведет активный сбор денежных средств на покупку медикаментов, транспорта для эвакуации, средств связи и дронов для российских военных.