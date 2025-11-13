Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриоты — нерушимый фундамент страны

Число неравнодушных людей, помогающих бойцам СВО, ежедневно растет. Среди них есть и молодежь, создавшая благотворительный фонд «СВОи рядом».

Число неравнодушных людей, помогающих бойцам СВО, ежедневно растет. Среди них есть и молодежь, создавшая благотворительный фонд «СВОи рядом».

История этой волонтерской группы началась в стенах МГИМО. Туда в ноябре 2023 года приехал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и встретился с молодежью.

— Летом 2024 года трое наших студентов Михаил Макаров, Герман Венецкий и Степан Степанов решили пройти производственную практику в администрации главы ДНР. Именно этот момент стал отправной точкой для нашей команды, — сказал генеральный директор Фонда поддержки пострадавших в результате военных действий «СВОи рядом» Богдан Бажан. — За месяц до отправки наших ребят в Донецк среди однокурсников мы объявили первый сбор средств на покупку машины УАЗ. Автомобиль купили, правда подержанный. Восстановили, подкрасили и подготовили его к отправке на фронт своими руками. Все удалось, солдаты получили машину. Правда, через полгода ее уничтожил вражеский дрон.

По словам Бажана, когда Михаил, Герман и Степан вернулись в Москву, вместе с остальной волонтерской группой ребята решили расширить команду, чтобы активней и больше помогать солдатам.

— Уже в сентябре 2024 года мы собрали деньги на целых три УАЗа. Машины отвезли на передовую своими силами, — добавил Бажан. — Именно этот момент стал для нас переломным. Мы поняли, что гуманитарный проект преобразился из простой студенческой инициативы в организованную структуру.

С развитием команды волонтеров было решено официально зарегистрировать фонд. По словам Бажана, с 18 декабря 2024 года их объединение стало некоммерческой организацией.

— Помимо отправки гумпомощи, автомобилей и техники наша команда развивает направление военно-тактической медицины. На наших курсах люди учатся оказывать первую помощь как себе, так и окружающим в критических ситуациях, — говорит Бажан. — Помимо этого, «СВОи рядом» организуют встречи с военными, которые рассказывают о своем опыте на фронте.

Каждый из волонтеров фонда готов на многое ради победы России. Так, например, двое ребят, стоявших у истоков организации, отправились добровольцами на фронт в качестве операторов БПЛА.

— Братья Михаил и Иван Макаровы — соучредители фонда. Они лично доставляли гуманитарку и технику на фронт. Макаровы подписали контракт в 2024 году, когда узнали о героической гибели отца в бою за Угледар, — говорит глава фонда. — Ребята уверены, что все сложности, с которыми сталкивается наша Родина, будут вскоре преодолены благодаря нерушимому фундаменту России — людям, готовым бесстрашно защищать и поддерживать интересы своего Отечества!

КСТАТИ.

За все время работы благотворительного фонда «СВОи рядом» волонтерам удалось отправить на фронт 15 автомобилей, а также более пяти тонн разного рода гуманитарной помощи. Сейчас организация ведет активный сбор денежных средств на покупку медикаментов, транспорта для эвакуации, средств связи и дронов для российских военных.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше