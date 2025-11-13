Ричмонд
На украинской шахте прорыв гидросмеси затопил горизонт и пропали люди

ЧП произошло в отработанном блоке шахты. На момент инцидента в аварийном участке находились четверо работников подрядной организации «Свитэкс». Двое из них смогли самостоятельно выбраться на поверхность, однако судьба еще двух человек на данный момент остается неизвестной.

Ведутся аварийно-спасательные работы. Шахта «Ингульская» специализируется на добыче урановой и ториевой руд, передает агентство «Прайм».

7 сентября три работника шахты в поселке Многовершинном Хабаровского края погибли в результате детонации взрывчатого вещества, которое они перевозили на предприятии.

Другой случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.