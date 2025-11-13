На украинской шахте прорыв гидросмеси затопил горизонт и пропали люди

ЧП произошло в отработанном блоке шахты. На момент инцидента в аварийном участке находились четверо работников подрядной организации «Свитэкс». Двое из них смогли самостоятельно выбраться на поверхность, однако судьба еще двух человек на данный момент остается неизвестной.