Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон нашел «русский след» в нашествии клопов на Францию: вот в чем обвинил Россию

Макрон обвиняет Россию в фейках о нашествии клопов во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь обвинил Россию в якобы намеренном распространении ложной информации о нашествии клопов во Франции. Он решил, что именно российская сторона якобы распространяет эти истории о насекомых через соцсети и СМИ.

Впервые такую тему французский политик поднял в октябре в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Затем, 12 ноября на встрече с читателями издания La Dépêche, президент снова пожаловался на «фейки о клопах».

Отмечается, что на сайте La Dépêche есть свежий репортаж о том, что в парижском киноархиве действительно наблюдается нашествие клопов, и люди жалуются на укусы насекомых.

Ранее глава генштаба ВС Франции Фабьен Мандон также обвинял Россию в распространении подобной информации, заявляя, что сообщения о нашествии постельных клопов «дестабилизируют ситуацию в стране».

Напомним, проблема постельных клопов во Франции считалась искорененной в 1950-х годах, однако в начале 90-х об этих насекомых заговорили вновь. С тех пор число зарегистрированных случаев растет.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше