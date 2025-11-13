Макрон нашел «русский след» в нашествии клопов на Францию: вот в чем обвинил Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь обвинил Россию в якобы намеренном распространении ложной информации о нашествии клопов во Франции. Он решил, что именно российская сторона якобы распространяет эти истории о насекомых через соцсети и СМИ.
Впервые такую тему французский политик поднял в октябре в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Затем, 12 ноября на встрече с читателями издания La Dépêche, президент снова пожаловался на «фейки о клопах».
Отмечается, что на сайте La Dépêche есть свежий репортаж о том, что в парижском киноархиве действительно наблюдается нашествие клопов, и люди жалуются на укусы насекомых.
Ранее глава генштаба ВС Франции Фабьен Мандон также обвинял Россию в распространении подобной информации, заявляя, что сообщения о нашествии постельных клопов «дестабилизируют ситуацию в стране».
Напомним, проблема постельных клопов во Франции считалась искорененной в 1950-х годах, однако в начале 90-х об этих насекомых заговорили вновь. С тех пор число зарегистрированных случаев растет.