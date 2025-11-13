Ричмонд
Пушков: Стубб говорит о мире, чтобы скрыть подготовку к конфликту с РФ

Сенатор сравнил президента Финляндии с «полуголубем мира».

Источник: Аргументы и факты

Высказывания финского лидера Александра Стубба о готовности к диалогу с Российской Федерацией нацелены на «сокрытие все более заметной подготовки к европейской войне» против РФ, заявил Алексей Пушков.

Сенатор уточнил, что президент Финляндии одновременно «играет на всех досках».

«В разговорах с руководством ЕС и “коалиции желающих” приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против РФ, а на публику изображает из себя этакого “полуголубя мира”, заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией», — написал Пушков в Telegram.

Он уточнил, что финский лидер хочет понравиться президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, а также «успокоить общественное мнение перед лицом всё более заметной подготовки ЕС к войне».

«Рискну предположить, что при нынешнем руководстве ЕС и ведущих стран — членов ЕС возобновление содержательного диалога просто-напросто невозможно. А когда будет возможно? Когда ЕС изменит свой курс на разрыв отношений с Россией. Но раньше этого точно не будет», — говорится в публикации.

Ранее Пушков заявил, что советы бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё по переговорам с Российской Федерацией не смогут спасти ЕС.

