Рубио: Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, президент США Дональд Трамп допускал возобновление испытаний американского ядерного арсенала, в том числе «средства доставки».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент от коллег из США не поступало никаких объяснений или комментариев относительно их намерений проводить испытания ядерного оружия.
До этого глава Белого дома высказал утверждение, что испытания ядерных держав будто бы проходят настолько глубоко под землей, что на поверхности их можно обнаружить только по легкой дрожи. Тогда же американский лидер подчеркнул, что США не прекратят ядерные испытания, так как, по его мнению, в этом есть практический смысл. Кроме этого, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не объявляет о проведении ядерных испытаний.