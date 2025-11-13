Рубио: Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США

До этого глава Белого дома высказал утверждение, что испытания ядерных держав будто бы проходят настолько глубоко под землей, что на поверхности их можно обнаружить только по легкой дрожи. Тогда же американский лидер подчеркнул, что США не прекратят ядерные испытания, так как, по его мнению, в этом есть практический смысл. Кроме этого, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не объявляет о проведении ядерных испытаний.