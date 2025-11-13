Буцкая: пенсионных баллов за детей можно будет получить больше

Госдума рассматривает увеличение пенсионных баллов на время ухода за детьми.
Российские семьи получат больше пенсионных баллов за уход за детьми. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Сейчас у нас за каждого ребенка, с которым находятся родители, идут минимальные пенсионные баллы, и, соответственно, это в меньшей степени влияет на размер пенсии. Сейчас мы обсуждаем, что за каждого последующего ребенка количество пенсионных баллов будет увеличено» — заявила Татьяна Буцкая в беседе с «Известиями».
Текущие пенсионные баллы: за первого ребенка — 1,8 балла в год. За второго — 3,6 балла, за третьего и последующих — по 5,4 балла.
Ранее сообщалось о мерах поддержки семей, предусмотренные в рамках программы материнского капитала. В 2026 году размер выплаты при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей, а на второго — 974 100 рублей, если на первого ребенка выплата не была получена ранее.