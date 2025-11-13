Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчане расхватали билеты на поезд Деда Мороза. Скрин

Свердловчане раскупили билеты на поезд Деда Мороза спустя несколько часов после открытия продаж. Сейчас приобрести билет на сайте РЖД нет.

В 2025 году поезд преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов.

Свердловчане раскупили билеты на поезд Деда Мороза спустя несколько часов после открытия продаж. Сейчас приобрести билет на сайте РЖД нет.

Возможности посетить платную программу в самом поезде без билета нет. Однако для всех желающих будет доступна бесплатная часть на перроне вокзала.

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря. В состав поезда входят различные вагоны: «вагон-приемная» Деда Мороза, «Сказочная деревня», «вагон-сцена» и другие.

Билеты разобрали на все доступное время.