В Новосибирске вырос средний чек на цветы

В Новосибирске наблюдается рост среднего чека в цветочных магазинах на 15% в годовом исчислении, что, однако, привело к незначительному сокращению количества приобретенных букетов.
Согласно информации, предоставленной ИТ-компанией «Эвотор» по запросу Сиб.фм, с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года число транзакций в цветочных точках уменьшилось на 1%, в то время как средняя сумма покупки увеличилась на 15%, достигнув 1557 рублей из-за общего повышения цен.
Аналитики «Эвотора» отмечают, что общая выручка цветочных магазинов Новосибирска показала рост в среднем на 14% за год.
В сфере салонов красоты в Новосибирске зафиксировано снижение среднего числа чеков и выручки на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек в этой отрасли остался стабильным и составил 2224 рубля.
В фэшн-индустрии Новосибирска наблюдался иной тренд: количество покупок увеличилось на 11%, но рост выручки составил лишь 2%. Эксперты «Эвотора» объясняют это тем, что покупатели стали отдавать предпочтение более дешевым и мелким приобретениям, что привело к снижению среднего чека на 8% до 2927 рублей.
Методология исследования основывалась на данных кассовых аппаратов «Эвотор» в Новосибирской области. При анализе учитывались средние показатели выручки и количества чеков на одну торговую точку в различных сегментах рынка.