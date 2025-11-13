В Новосибирске вырос средний чек на цветы

В фэшн-индустрии Новосибирска наблюдался иной тренд: количество покупок увеличилось на 11%, но рост выручки составил лишь 2%. Эксперты «Эвотора» объясняют это тем, что покупатели стали отдавать предпочтение более дешевым и мелким приобретениям, что привело к снижению среднего чека на 8% до 2927 рублей.