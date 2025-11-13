Германия нарастит помощь Украине на три миллиарда евро к 2026 году

Германия планирует увеличить финансовую помощь Украине на три миллиарда евро к 2026 году, подтвердил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщает NTV.
Эти средства предназначены для «укрепления» Украины. Ранее в бюджете Германии на поддержку Киева было выделено 8,5 миллиарда евро. Клингбайль подчеркнул, что Германия является «крупнейшим европейским донором Украины» и отметил важность продолжения поддержки. В то же время он призвал к поиску среднесрочных решений, позволяющих Евросоюзу продолжать помогать Украине.
Увеличение помощи со стороны Германии произошло на фоне опасений Киева о «самой жесткой зиме» с начала конфликта, частичной приостановки финансовой помощи со стороны США и невозможности лидеров ЕС договориться об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, говорится в сообщении.
Также стало известно, что Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility, говорится в заявлении Совета ЕС.