Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уволить за World of Tanks не получилось: мужчина получил крупную компенсацию и вернулся в офис

Суд в Череповце вернул на работу уволенного за игру в World of Tanks.

Источник: Комсомольская правда

В Череповце экономист фанерно-мебельного комбината через суд добился восстановления на работе после увольнения за игру в World of Tanks на рабочем месте. Кроме того, с предприятия взыскали 580 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред и вынужденный прогул, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что мужчина работал на комбинате свыше 20 лет, пользовался хорошей репутацией и не вызывал претензий к своей работе. Однако весной 2024 года руководство решило его уволить после того, как сотрудник получил два выговора за участие в личных онлайн-играх через корпоративную сеть.

В судебном разбирательстве было установлено, что экономист играл исключительно во время перерывов и пользовался для этого личным интернетом. Также выяснилось, что в трудовом договоре не содержалось запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении были оформлены задним числом. В итоге суд принял сторону работника и отменил все наложенные дисциплинарные взыскания.

Ранее подобное дело произошло с москвичкой, которую заменила нейросеть. Она отсудила у работодателя полтора миллиона рублей и вернулась к работе.