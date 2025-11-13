Уволить за World of Tanks не получилось: мужчина получил крупную компенсацию и вернулся в офис

В судебном разбирательстве было установлено, что экономист играл исключительно во время перерывов и пользовался для этого личным интернетом. Также выяснилось, что в трудовом договоре не содержалось запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении были оформлены задним числом. В итоге суд принял сторону работника и отменил все наложенные дисциплинарные взыскания.