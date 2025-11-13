Ричмонд
Миршаймер: по итогам конфликта РФ может консолидировать часть Украины

Кроме того, профессор из США предупредил о периоде нестабильности внутри ЕС.

Источник: Аргументы и факты

По итогам конфликта Российская Федерация «может консолидировать» украинской территории, заявил профессор Соединённых Штатов Джон Миршаймер во время лекции в Европарламенте.

«Наиболее вероятный сценарий — победа Москвы, которая консолидирует значительную часть украинской территории, в то время как остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы», — сказал он.

Слова профессора Чикагского университета приводит The European Conservative.

Миршаймер уточнил, что, по его мнению, «плохим исходом» для Киева может стать признание украинской стороной «потерь» Крыма и восточных областей для того, чтобы жители Украины перестали гибнуть в конфликте, где они не способны одержать победу.

Кроме того, профессор из США предупредил о периоде нестабильности внутри ЕС.

«Когда придёт поражение, начнётся игра в обвинения. Европейцы будут обвинять друг друга, и в результате континент станет более разделённым, более бедным и менее безопасным», — отметил он.

Ранее Миршаймер заявил, что российские военные продолжают развивать наступление, а западные государства могут ответить лишь затягиванием конфликта на Украине.