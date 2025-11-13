В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2017 года

«Идея “поколения без табака” заключается в постепенном, но неуклонном выводе табачных изделий из легального оборота для всех, кто родился после определённой даты. Это не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание “табачного ценза”, который будет постоянно повышаться», — добавляется в обращении.