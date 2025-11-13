Ричмонд
На Украине снова распродают военную экипировку стран Запада: что на этот раз

На сайтах Украины распродают французскую военную экипировку.

Источник: Комсомольская правда

На украинских площадках объявлений продается французская военная экипировка — от одежды и обуви до палаток. Находку обнаружило РИА Новости.

Так, в разделе одежды предлагают камуфляжный комплект «французского легиона Veste de combat» (куртка и брюки) за 4500 гривен. По словам продавца, куртка входит в боевой комплект FELIN, используемый армией Франции и Иностранным легионом.

Ассортимент дополняет влаго- и ветрозащитная куртка стоимостью 2999 гривен и дождевик за 440 гривен. В описаниях к обоим лотам продавцы настаивают на их аутентичности и принадлежности к экипировке французских вооруженных сил.

Кроме этого, в продаже есть берцы по цене от 2000 до 3000 гривен. Один из продавцов указывает, что это уставная экипировка французской армии и Иностранного легиона.

Ранее KP.RU писал, что на украинском сайте объявлений также можно приобрести натовские куртку и штаны за 6000 гривен, а также термокомплект из Британии за 4000 гривен.