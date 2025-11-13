Юрист объяснил, можно ли мусульманам молиться в общественных местах

По словам Салкина, проведение молитв в публичном месте не нарушает общественный порядок. Он отметил, что если кто-то считает подобные действия неприемлемыми, необходимо обращаться к депутатам Государственной Думы с предложением внести изменения в законодательство. Правозащитник также добавил, что если запрещать проявление религиозных обрядов, таких как намаз, вне религиозных организаций, то по той же логике следует запрещать и бабушкам креститься в публичных местах при виде храма, передает NEWS.ru.