Юрист объяснил, можно ли мусульманам молиться в общественных местах

Мусульмане имеют полное право совершать намаз в общественных местах без каких-либо ограничений, рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он подчеркнул, что это право аналогично праву православных верующих совершать крестное знамение.

По словам Салкина, проведение молитв в публичном месте не нарушает общественный порядок. Он отметил, что если кто-то считает подобные действия неприемлемыми, необходимо обращаться к депутатам Государственной Думы с предложением внести изменения в законодательство. Правозащитник также добавил, что если запрещать проявление религиозных обрядов, таких как намаз, вне религиозных организаций, то по той же логике следует запрещать и бабушкам креститься в публичных местах при виде храма, передает NEWS.ru.

Ранее во Владивостоке уволили водителя пассажирского автобуса, который совершил намаз на проезжей части в центре города. Ему 24 года, он продолжительное время работал на маршруте № 55.

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что мигранты видят в гражданах России конкурентов, которых нужно «выдавить». По его словам, после переезда в Россию мигранты не хотят привыкать к новому стилю жизни.