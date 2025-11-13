Россиян предупредили о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

«Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета», — предупреждает юрист.