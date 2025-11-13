Ричмонд
В России предложили запретить продажу табака рожденным после 2017 года

В Государственной думе выступили с предложением ввести запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2017 года.

Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, содержит концепцию «поколения без табака», предполагающую постепенный вывод табачной продукции из легального оборота для лиц, родившихся после определённой даты. В обращении подчёркивается, что это не означает немедленного запрета для всех возрастных групп, а создаёт «табачный ценз», который будет поэтапно повышаться.

Автор инициативы также предложил предусмотреть переходный период, позволяющий сформировать общество, свободное от табачной зависимости, начиная с нынешних восьмилетних детей. Депутат просит поручить профильным ведомствам детально изучить данную инициативу и представить свою позицию.

