В России предложили запретить продажу табака рожденным после 2017 года

Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, содержит концепцию «поколения без табака», предполагающую постепенный вывод табачной продукции из легального оборота для лиц, родившихся после определённой даты. В обращении подчёркивается, что это не означает немедленного запрета для всех возрастных групп, а создаёт «табачный ценз», который будет поэтапно повышаться.