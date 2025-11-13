До +4 градусов ожидается в Иркутске 13 ноября

Погода в Иркутске 13 ноября 2025 года обещает переменную облачность. Днем осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, температура воздуха днем составит +2…+4 градуса.
Погода в Иркутске 13 ноября 2024.
— По области местами пройдет мокрый снег. В западных, северо-западных, Киренском, Усть-Кутском районах осадки усилятся. Ветер будет переменчивый юго-западный и северо-западный 5−10 м/с, где то порывы усилятся до 14 м/с, — прокомментировали синоптики.
В регионе столбик термометра будет колебаться от −1 до +4 градусов. Если солнце зайдет за облака, то похолодает до −6…-11. Холоднее всего будет в Катангскам районе −13…-18 градусов, местами до −25.