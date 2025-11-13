Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России

Об этом сообщает Times.
В публикации отмечается, что галерея поставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией, в период с апреля по декабрь 2022 года.
По данным издания, галерея передала картину американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества» Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation.
Данное обвинение было выдвинуто после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании. Оно считается первым в рамках закона, который запрещает поставки предметов роскоши в РФ, говорится в публикации.